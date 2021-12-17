Первый канал не рассматривает кандидатов на замену Градского в "Голосе"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первый канал не рассматривает кандидатов на замену Александра Градского, который был наставником в вокальном шоу "Голос". Об этом журналистам сообщил в пятницу генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

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Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни.

"Никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градскому", - сказал Эрнст, отвечая на соответствующий вопрос.

В 1976 году широкую известность Градскому принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов.

В течение нескольких сезонов Градский выступал наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".