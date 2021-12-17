Мишустин: снятое на госсредства кино должно объединять на основе традиционных ценностей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кино, снятое на госсредства, должно быть ответственным и объединять общество на основе традиционных ценностей. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с правительственным советом по развитию отечественной кинематографии.

"Кино, которое создается на государственные средства, должно быть ответственным. Нам очень важно, чтобы в эти непростые времена российское кино объединяло общество на основе в том числе и традиционных для нас ценностей", - сказал глава кабмина.

По его словам, "эта история, которая связана с любовью к Родине, к семье, к справедливости, к сохранению исторической правды, на основе здорового консерватизма она должна присутствовать в тех самых ориентирах, которые власти будут ожидать от госвложений".

Премьер признался, что из современных отечественных кинолент ему нравятся "Движение вверх", "Время первых", "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Последний богатырь" и другие картины. "Ну, можем же!" - отметил Мишустин.

"Каждый из этих фильмов - исторически выверенный, там и наши духовные ценности, и историческая справедливость. Все это реализовано и сделано талантливо, как когда-то фильм "Москва слезам не верит", который, хотя никто не верил, завоевал "Оскар". Это же тоже классный фильм, так здорово говорящий о России, о Москве, о наших людях", - добавил он.

Глава правительства выразил мнение, что можно собирать обратную связь от кинозрителей, измерить эти показатели, чтобы "талантливо реализованное поддержать, как сделать капитализацию, дать возможность талантливым людям вырасти". По мнению Мишустина, необходимо установить "единый KPI по тому, что такое хорошее российское кино, и распределить систему господдержки и возможности поддержки частных инвестиций более справедливо".