Мишустин заявил, что номинал "Пушкинской карты" ограничен недостатком контента

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Текущий номинал "Пушкинской карты" связан не с финансовыми ограничениями, а с недостатком подходящего для этой программы контента, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на встрече со правсоветом по развитию отечественной кинематографии.

Говоря о проекте "Пушкинской карты", глава правительства напомнил, что это была идея президента, технически сложная, на ее реализацию ушло много времени. Инициатива рассчитана на молодых людей с 14 до 22 лет, общая аудитория составляет порядка 13 млн человек.

"И финансы, когда там 5 тысяч рублей сегодня на год даются, ограничены не Минфином, не правительством, а отсутствием контента", - сказал Мишустин. "Для меня это было удивительно. Мы думали дать гораздо больше денег на "Пушкинскую карту", чтобы ребята пошли в театры, музеи, на выставки. Но оказалось, что мы не способны произвести то количество мероприятий, которые могли бы через такой механизм дать детям. Их просто мало", - обрисовал ситуацию премьер.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на нее перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить до 5 тыс. рублей. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.