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Музыкальную драму по мотивам фольклора самого крупного этноса Севера представят на Ямале

Премьера состоится 18 декабря

ТАСС, 17 декабря. Культурно-деловой центр Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 18 декабря впервые покажет национальную музыкальную драму "Северная легенда" по мотивам фольклора сибирских ненцев - крупнейшего этноса Севера, проживающего на территории трех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"На сцене Культурно-делового центра состоится премьера Национальной музыкальной драмы "Северная легенда" по мотивам ненецких преданий. В основу спектакля положен фольклор сибирских ненцев - самого крупного этноса среди коренных малочисленных народов Севера, проживающего на территории Ямала, Ненецкого автономного округа и на севере Красноярского края. Сюжет состоит из девяти сцен", - говорится в сообщении.

Спектакль расскажет о столкновении главных героев - брата и сестры, с силами зла, представленными персонажами ненецкого фольклора.

В драме будут использованы элементы народной музыки - стилизация под ненецкий повествовательный эпос "Яробц" и "Хынобц" и сольные партии, восходящие к песенной ненецкой традиции. Они сохранят национальный колорит спектакля и поэтику ненецких легенд, но будут адаптированы к восприятию современного зрителя.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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