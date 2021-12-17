Любимова: финансирование социально значимого и детского кино определят в первую очередь

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минкультуры в первую очередь определит сумму финансирования, которая будет выделена на поддержку авторского, социально значимого и детского кино. Об этом заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова, комментируя заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что киноиндустрия в 2022 году получит дополнительное финансирование в размере 5,5 млрд рублей.

О дополнительной поддержке киноиндустрии Мишустин сообщил в ходе заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Он уточнил, что 4 млрд получит Фонд кино на поддержку зрительских картин, 1,5 млрд получит Минкультуры. "В первую очередь министерство будет думать о том, какая сумма поддержки будет со следующего года в авторском кино, социально значимом кино, детском кино. В этом году мы поддержали не так много проектов по линии Министерства культуры, потому что сами проекты были среднего качества", - сказала Любимова.

Она добавила, что на поддержку проектов могут рассчитывать авторы, которые предлагают сильные сценарии. "Без хорошего сценария не бывает хорошего фильма. История про то, что после питчинга история будет доработана, как правило, заканчивается провалом в прокате", - пояснила министр.

По словам Любимовой, качество проектов очень важно на данном этапе для возвращения доверия российских зрителей к отечественному кино. "Как вы помните, в 2019 году, действительно, прокат говорил о том, что ситуация меняется, с огромным интересом молодежь следит за киноновинками, обсуждает, спорит, кому нравится, кому нет. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, поэтому нам снова придется в какой-то момент доказывать, что российское кино имеет право на большой, широкий показ в кинотеатрах и что зрителю нравится российское кино. Это легко проверить благодаря нашей системе ЕАИС (Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах - прим. ТАСС)", - заключила она.