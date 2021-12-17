IPQuorum представил новое издание о креативных индустриях и интеллектуальной собственности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Коммуникационный бренд IPQuorum запустил одноименное интернет-издание о креативных индустриях и интеллектуальной собственности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба IPQuorum.

"Международный коммуникационный бренд IPQuorum объявляет о выходе в свет одноименного СМИ - первого в России издания о креативных индустриях и интеллектуальной собственности. Издание IPQuorum - это новый формат работы международного бренда, который с 2017 года организует все самые яркие события мира интеллектуальной собственности и креативных индустрий в России, включая рынок LegalTech и сферы институтов развития", - говорится в сообщении.

Проект реализован совместно с агентством комплексных коммуникационных решений Prophet, традиционным партнером бренда IPQuorum.

"Сегодня есть немало СМИ о стартапах, есть СМИ о культуре, но пока нет издания, охватывающего одновременно творческую, юридическую и деловую повестку. IPQuorum призван занять именно эту нишу. Мы хотим разговаривать с профессиональным сообществом на его языке, создать площадку для честного и предметного разговора о перспективах российского креативного предпринимательства", - цитируют в пресс-службе главного редактора издания IPQuorum, гендиректора агентства Prophet Евгению Дорофееву.

Героями публикаций будут дизайнеры, архитекторы, разработчики, продюсеры, блогеры, музыканты. Первыми собеседниками издания стали, в частности, кинодистрибьютор Сэм Клебанов, рассказавший о том, как превратить стриминг в "артхаусный кинотеатр", режиссер Елена Ненашева с рассказом о спектакле в бассейне, художник Вася Ложкин с историей о том, как рисовать котов и становиться богаче с помощью интеллектуальной собственности.

"Российская креативная среда - неиссякаемый источник сюжетов и новостей, которые часто остаются предметом кулуарных разговоров на деловых встречах. Надеюсь, с нашим участием вопросы креативного предпринимательства станут предметом постоянного интереса более широкой аудитории. Не в последнюю очередь - благодаря таланту авторов и компетенции экспертов, которых мы привлечем в нашу команду", - отметила шеф-редактор издания IPQuorum Ксения Позднякова.

О бренде IPQuorum

Бренд IPQuorum создан в 2017 году Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедераций обществ правообладателей и на ежегодной основе проводит серию профильных деловых мероприятий в России и за рубежом. Флагманским проектом является ежегодный Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности, который в 2021году прошел в новом формате Tech for Content 2021 by IPQuorum в инновационном центре "Сколково".