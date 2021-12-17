Любимова: походы в кино по Пушкинской карте отразят предпочтения молодой аудитории

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Использование средств Пушкинской карты для покупки билетов на сеансы отечественного кино станет мощной системой анализа интересов молодой аудитории. Такое мнение выразила в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии сообщила, что старт продаж билетов в кино на отечественные фильмы по Пушкинской карте начнется с 1 февраля 2022 года.

"Это не просто прямая субсидия, это абсолютно другая система - деньги находятся у зрителя, и зритель сам выбирает на что пойти. Это тоже мощная аналитика - на какие фильмы будут ходить молодые люди в возрасте от 13 до 22 лет по Пушкинской карте", - сказала министр журналистам.

Пушкинская карта - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. С 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.