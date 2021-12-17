Музей Рерихов на ВДНХ вернулся к работе после обновления экспозиции

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Музей Рерихов на ВДНХ открылся для посетителей после обновления экспозиции. В трех залах можно увидеть более 200 картин Н. К. Рериха и его сына С. Н. Рериха, сообщила пресс-служба выставки.

"Государственным музеем Востока представлена экспозиция "Ковчег будущего", раскрывающая все грани художественного творчества Н. К. Рериха и его сына С. Н. Рериха. В музее можно увидеть такие знаменитые картины, как "Чудо", "Свет небесный", "Армагеддон", "Ангел последний", "Клад захороненный" и более сотни работ из обширной серии "Гималаи". Всего в экспозиции около 380 музейных предметов. Среди них живописные полотна, копии архивных документов, произведения декоративно-прикладного искусства, древние бронзовые художественные изделия и украшения Индии, Тибета и Китая, собранные Рерихами в период экспедиций", - говорится в сообщении.

В отдельном зале представлены картины зрелого периода жизни Н. Рериха, написанные в основном в путешествиях по Центральной Азии.

Музей Востока является частью Музейного города ВДНХ - это комплекс музеев, объединенных общей идеей просветительской, экскурсионной и образовательной деятельности. Его уникальность заключается в концентрации разнообразных музейных площадок на одной территории. Музей работает в формате COVID-free. При посещении необходимо предъявить QR-код вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста, и документ, удостоверяющий личность. Дети до 14 лет могут посетить музей в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и сопровождения.