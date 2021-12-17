Глава ДНР заявил, что русская культура стала для Донбасса источником силы

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Русская культура за многие годы стала для Донбасса источником силы, в том числе была им во время вооруженного конфликта, вспыхнувшего после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, выступая в пятницу на торжественном собрании в Донецком государственном академическом театре оперы и балета.

Пушилин подвел итоги 2021 года, который был объявлен в ДНР Годом русской культуры. "Культурное наследие жизненно необходимо каждому человеку. Именно русская культура позволила нам за все годы нахождения в составе Украины не потерять себя и наших связей с Россией. Именно она на протяжении многих лет стала для нас источником силы и энергии. Музыка, живопись, литература, театральные постановки стали для людей пристанью, убежищем, лекарством от боли и ран, нанесенных войной", - приводит слова главы республики Донецкое агентство новостей (ДАН).

За весомый вклад в становление, поддержку и развитие русской культуры в ДНР глава республики вручил 16 грамот с выражением благодарности. Собрание в Донецкой опере завершилось концертом.

Денис Пушилин объявил будущий, 2022 год, в ДНР Годом молодежи. "Давайте сделаем следующий год Годом молодежи", - сказал он, выступая на состоявшейся в пятницу встрече с руководителями отделов культуры администраций городов и районов республики. "Это и здоровый образ жизни, и патриотическое воспитание, и ряд других направлений. Это абсолютно правильно, потому что мы с вами должны думать о будущем, о будущих поколениях. А это - молодежь", - добавил Пушилин.