"Музыкальные вечера на Тверской" в Москве будут проходить в формате COVID-free

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьера иммерсивного представления "Музыкальные вечера на Тверской", которая состоится 25 декабря, пройдет в формате COVID-free, как и все последующие спектакли. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин на пресс-показе шоу.

"Спектакль пройдет в формате COVID-free. <...> Система заключается в том, что посетитель сможет прислать свой QR-код заранее и ему не надо будет ничего предъявлять на входе. Таким образом, можно избежать очередей", - рассказал Бачурин. Он добавил, что максимальное количество людей, которое одновременно смогут посетить шоу, составляет 80 человек. Мероприятие будет интересно зрителям разных возрастов.

Премьера иммерсивного представления "Музыкальные вечера на Тверской" пройдет 25 декабря. Мероприятие подготовлено "Москонцертом" совместно с компанией Zapomni и Музеем Москвы.

Лауреаты главной театральной премии "Золотая маска" Юрий Квятковский и Петр Айду создадут при помощи артистов различных стилей, жанров и поколений в залах и комнатах мэрии атмосферу, которая там царила при прежних руководителях города, генерал-губернаторах, расскажут языком современного театра об истории здания, неразрывно связанной с историей Москвы и России.

Режиссером представления стал Юрий Квятковский. В шоу примут участие ансамбль Дмитрия Покровского, квартет им. Глинки, артисты мастерской Дмитрия Брусникина, ансамбль солистов "Орфарион", артисты Театра классического балета.

"Постановка расскажет об истории этого дома. В постановке задействованы артисты школы студии МХАТ им. Чехова. Молодые ребята будут читать стихи, <…> это будет рассказ, иллюстрации музыкальные и стихотворные об истории [дома на] Тверской, 13", - сказал Бачурин. Представление будет длиться 120 минут.