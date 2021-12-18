Музкомедия покажет на фестивале "Площадь Искусств" новый спектакль "Моя прекрасная леди"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьерный спектакль "Моя прекрасная леди" на музыку Фредерика Лоу будет показан в субботу на международном фестивале "Плошадь Искусств". Это новая работа Театра музыкальной комедии в постановке известного драматического режиссера, лауреата "Золотой маски" Григория Дитятковского.

В фокусе внимания постановщика оказалась не только история чудесного преображения Элизы Дулитл, но и взгляд на человека и его место, предназначение и роль в мире людей, его окружающих.

"В работе над этим материалом было интересно найти взаимосвязи между достаточно легкой музыкой и напряженной по своему звучанию драматургией Шоу, потому что, конечно, за текстом либретто оригинал очевиден. В этих поисках возникла необходимость в небольших "инъекциях, в качестве которых, мне показалось, могут выступать очень созвучные этой истории тексты Андрея Белого из его "Глоссолалии", поэме о звуке", - рассказал журналистам Григорий Дитятковский.

С опорой на эти тексты он представил Хиггинса не сухим кабинетным ученым, а человеком, одержимым идеей "увидеть звук". И порою в этих экспериментах он ведет себя, как мальчишка. Элиза же как объект его эксперимента вдруг обретает свободу самоощущения в мире.

Это второе обращение Театра музыкальной комедии к "Моей прекрасной леди" после успешной постановки 1964 года в режиссуре Андрея Тутышкина. Спектакль был признан победой, прежде всего, потому что театру удалось овладеть необычной для опереточного жанра серьезной драматургией. Лучшей леди театрального Ленинграда была названа тогда исполнительница главной роли Зоя Виноградова.

В новом спектакле образы Элизы Дулиттл и профессора Хиггинса создают ведущие артисты труппы Вера Свешникова и Владимир Садков. Музыкальным руководителем постановки выступил главный дирижер театра заслуженный артист России Андрей Алексеев. Сценографию создал заслуженный художник России Владимир Фирер.

О фестивале "Площадь Искусств"

Театр музыкальной комедии - сосед Филармонии по площади Искусств, которая дала название международному зимнему фестивалю, посвященному в этом году 100-летию Санкт-Петербургской филармонии. В этом празднике участвуют и другие именитые соседи концертного зала: оперой "Опричник" Петра Чайковского - Михайловский театр и Государственный Русский музей, открывший две выставки.