Марафон фильмов к столетию Юрия Никулина пройдет на канале "Мосфильм. Золотая коллекция"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Марафон фильмов с участием Юрия Никулина пройдет в субботу на телеканале "Мосфильм. Золотая коллекция" к 100-летию со дня рождения актера. Зрителям покажут картины "Старики-разбойники" (1971), "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), "Они сражались за Родину" (1975) и другие, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Программа марафона составлена таким образом, чтобы во всей полноте отразить яркость, неординарность и разноплановость таланта Юрия Никулина", - рассказали в пресс-службе.

Программа включает яркие комедийные работы актера, которые он продемонстрировал в фильмах "Старики-разбойники" Эльдара Рязанова, "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965) и "Пес Барбос и необычный кросс" (1961) Леонида Гайдая. Также зрителям представят картины, где он сыграл драматические роли, в том числе "Ко мне, Мухтар!" (1964), "Андрей Рублев" (1966) Андрея Тарковского и другие ленты.

Советский и российский артист Юрий Никулин родился в 1921 году в городе Демидове Смоленской области. После окончания школы он был призван в армию, участвовал в Советско-финляндской войне. В период Великой Отечественной войны сражался под Ленинградом. После войны окончил школу-студию при Московском цирке на Цветном бульваре, где и проработал всю жизнь - сначала в составе знаменитого клоунского дуэта с Михаилом Шуйдиным, а затем как главный режиссер и директор.

Широкую известность Никулину принесло участие в составе троицы экранных персонажей "Трус, Балбес, Бывалый", которую придумал режиссер Леонид Гайдай. Помимо знаменитых комедийных ролей, артист воплотил на экране серьезные драматические образы. Никулин сыграл более, чем в 40 фильмах. Актера не стало в 1997 году, он похоронен на Новодевичьем кладбище.