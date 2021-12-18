Фестиваль "Площадь Искусств" представит российскую премьеру сочинения Джеймса МакМиллана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Российская премьера сочинения Ein Lamplein verlosch ("Светильник погас") современного шотландского композитора Джеймса МакМиллана прозвучит в субботу на Международном фестивале "Площадь Искусств", посвященном 100-летию Санкт-Петербургской филармонии. Это произведение исполнит в Большом зале Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Дмитрия Лисса.

Как сообщили в пресс-центре филармонии, "в нынешнем сезоне МакМиллан, один из самых успешных современных шотландских композиторов, объявлен композитором-резидентом Петербургской филармонии. Цикл, в котором звучат его сочинения, объединяет три концерта, один из которых вошел в фестивальную программу". Сочинение Ein Lamplein verlosch перекликается по содержанию с циклом Густава Малера "Песни об умерших детях" и написано для струнного оркестра.

Планируется, что в феврале заключительной программой цикла продирижирует сам автор. Проект реализуется в рамках международной программы UK - Russia Creative Bridge 2021-2022 при поддержке отдела культуры и образования посольства Великобритании в Москве.

В этой же фестивальной программе будут исполнены Первый скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича и Первая симфония Иоганнеса Брамса. Солистом выступит заслуженный артист России скрипач Вадим Репин.