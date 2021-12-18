Литературный журнал "Звезда" запустил краудфандинг для поддержки своей деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Петербургский толстый литературный журнал "Звезда", которому в 2022 году исполнится 98 лет, запустил краудфандинг, призванный обеспечить работу редакции и выход номеров в 2022 году. Цель акции, которая продлится на платформе "Планета" до 22 марта, - собрать 400 тыс. рублей.

Как написал в обращении к читателям и друзьям журнала главный редактор Яков Гордин, каждый год редакция сталкивается с так называемым кассовым разрывом, то есть с определенного момента с отсутствием денег. "Гранты нашего комитета по печати и московского Агентства печати нам весьма помогают, но не решают проблем. Тем более что приходят они не раньше середины года. Мы выпускаем первые номера благодаря тому, что нам уже много лет помогал фонд "Диалог", учрежденный Алексеем Кудриным. Но к весне эти деньги кончаются, и наступает катастрофа", - пояснил ситуацию главный редактор журнала.

В списке лотов - электронная версия свежего номера "Звезды" за две недели до выхода печатной версии (1000 рублей и один день работы журнала), книга Якова Гордина о Льве Толстом "Ничего не утаю, или Мир погибнет, если я остановлюсь" (1 500 рублей и полтора дня работы журнала), архивные и редкие номера "Звезды" с разной стоимостью. Самый дорогой лот, юбилейный "пушкинский" номер за январь 1937 года, уже ушел за 20 тыс. рублей.

При этом журнал весьма востребован: за прошлый год у "Звезды" было почти 340 тыс. читателей. Все они получили доступ к текстам благодаря сайту "Журнальный зал". Однако электронная версия не приносит журналу доход, а без бумажной версии журнал перестанет существовать.