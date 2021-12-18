Комикс по фильму "Брат" Балабанова выйдет в России в 2022 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российское издательство комиксов Bubble в 2022 году выпустит сборник по фильму "Брат" к 25-летию премьеры, который расскажет историю главного героя Данилы Багрова. Об этом сообщил главный редактор издательства Роман Котков в субботу.

"В следующем году мы будем делать комикс по фильму "Брат" от издательства Bubble в рамках 25-летия фильма. Мы не могли остаться в стороне. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя", - сказал Котков на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con, который проходит в Москве.

Фильм Алексея Балабанова "Брат" вышел в 1997 году. Главным героем картины становится недавно демобилизовавшийся Данила Багров, который отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Он узнает, что брат работает наемным убийцей. Драму "Брат-2" выпустили в 2000 году, по ее сюжету Багров отправляется в США. Роли в обеих частях исполнили Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков, композитором выступил Вячеслав Бутусов.

Фестиваль кино, игр и комиксов организован крупнейшим российским комикс-издательством Bubble, основанным в 2011 году. Участие в нем принимают звезды кино, известные художники комиксов, а также российские косплееры. Мероприятие проходит в выставочном комплексе "Экспоцентр" в формате COVID-free.