Полное собрание сочинений Скрябина выпуcтили к 150-летию композитора

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Издательство "Музыка" к 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина выпустило полное собрание его сочинений в 12 томах. Оно поступит в специализированные учебные заведения и библиотеки, в том числе за рубежом, сообщил в субботу ТАСС генеральный директор издательства Марк Зильберквит.

"В течение 10 лет выходили тома, сейчас вышел последний том, поэтому мы говорим, что проект завершен. Собрание должно поступить в специализированные учебные заведения и библиотеки многих стран, также оно будет в продаже", - рассказал Зильберквит. Он добавил, что часть собрания уже есть в доступе.

Научный редактор собрания сочинений - доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ Валентина Рубцова. Ряд томов, посвященных фортепианной музыке Скрябина, представлен в редакции Павла Шатского - пианиста и исследователя, лауреата международных конкурсов, кандидата искусствоведения, преподавателя Московской государственной консерватории.

В 12-м томе, который стал заключительным, представлены сочинения композитора, которые не были опубликованы при его жизни. Они относятся к разным жанрам и рассчитаны на различные исполнительские составы. Основой текстов издания стали авторские рукописи. Шесть томов собрания содержат оркестровые сочинения, пять - фортепианные.

"Значение нового издания выходит далеко за рамки юбилейного года. Надеемся, что собрание сочинений Александра Николаевича Скрябина расширит представление о масштабе творчества великого композитора и будет способствовать еще большему пониманию его произведений в России и за рубежом", - добавил Зильберквит. Над собранием работали также специалисты Московской консерватории имени П. И. Чайковского, которую окончил Скрябин, Российского национального музея музыки, располагающего частью фонда композитора, Музея Скрябина, Российской академии музыки имени Гнесиных, основательницы которой дружили с маэстро. Поддержку проекту также оказал академик РАН Борис Алешин.

Александр Скрябин (1872-1915) - русский композитор и пианист, автор музыкальных поэм "Прометей", "К пламени" и других. Скрябин первым в мире придумал концепцию свето-цвето-звука: визуализировал мелодию с помощью цвета.