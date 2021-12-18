Съемки фильма о детстве майора Грома планируют начать в 2022 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Съемки приквела - часового фильма, который расскажет о детстве майора Грома, планируют начать весной 2022 года и представить зрителям в 2023 году. Об этом в субботу сообщает пресс-служба русскоязычного интернет-сервиса "Кинопоиск", где состоится эксклюзивная премьера нового проекта.

"Вселенная "Майора Грома" расширяется. Персонаж блокбастера BUBBLE Studios и Кинопоиска получит приквел, который расскажет о детстве полицейского из Санкт-Петербурга. Творческая команда, работавшая над фильмом "Майор Гром: Чумной Доктор", снимет часовую кинокартину о маленьком Игоре Громе и его отце Константине. Начало съемок запланировано на весну 2022 года, проект выйдет эксклюзивно на "Кинопоиске". Представить фильм зрителям планируется в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.

Фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" вышел на "Кинопоиске" в мае 2021 года. На протяжении четырех недель он возглавлял топ просмотров видеосервиса.

В новом фильме сценаристы Артем Габрелянов и Евгений Федотов описали один день из жизни маленького Игоря Грома. Местом действия фильма "Майор Гром: Трудное детство" станет Санкт-Петербург 1990-х годов, в котором сотрудники полиции Константин Гром и Федор Прокопенко пытаются найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис. В это время Игорь со своим другом Игнатом пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры.

"Майор Гром: Трудное детство" - остросюжетный приквел, наполненный шокирующими событиями, неожиданными сюжетными поворотами и новыми незабываемыми персонажами. В комиксах не так много подробностей про детство Игоря, нам захотелось погрузиться в этот период его жизни и рассказать о нем в кино. Благодаря этой истории зрители узнают, что сформировало характер и жизненные принципы майора Грома", - процитировали Габрелянова в пресс-службе.

Директор по контенту медиасервисов Яндекса, продюсер проекта Ольга Филипук добавила, что 27 декабря на "Кинопоиске" выйдет расширенная версия фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Это более 20 минут нового материала - сцены и диалоги, не вошедшие в основную версию фильма.

О фильме

Сценарий фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске Чумного Доктора. Он начинает убивать людей, которым однажды удалось уйти от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Главную роль в проекте исполнил Тихон Жизневский.