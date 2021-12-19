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Лауреатами премии правительства в области культуры стали Туминас, Крок и Эйфман

Как сообщили в кабмине, всего за значительный вклад в развитие российской культуры присуждено шесть премий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Худрук театра им. Вахтангова Римас Туминас, директор этого же театра Кирилл Крок, а также хореограф Борис Эйфман названы среди лауреатов премии правительства в области культуры. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении в 2021 году премий правительства в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. <...> В этом году высокую награду получит знаменитый хореограф Борис Эйфман за создание инновационного учебно-творческого учреждения - Академии танца Бориса Эйфмана. Лауреатами премии также стали художественный руководитель Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Римас Туминас и директор этого же театра Кирилл Крок. Их наградят за постановку спектакля "Царь Эдип", - говорится в сообщении.

Всего за значительный вклад в развитие российской культуры присуждено шесть премий (по 3 млн рублей каждая). Наградами также отмечены: начальник отдела по работе с молодежью и волонтерами Пушкинского музея Наталья Гомберг за создание молодежной музейной лаборатории "Пушкинский.Youth", за создание телевизионной олимпиады для школьников "Умницы и умники" - автор и ведущий программы Юрий Симонов, шеф-редактор Татьяна Смирнова и координатор Мадина Тотоонова, за создание инновационного комплекса в Тульском государственном музее оружия - научный руководитель проекта и директора музея Надежда Калугина, главный архитектор проекта Любовь Бедрина и художник проекта Александр Конов. Кроме того, премией наградят создателей детского анимационного сериала "Простоквашино": художника-постановщика Юлию Евдокимову, ведущего режиссера и креативного продюсера Евгению Жиркову и ведущего аниматора Татьяну Киселеву.

За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики премию (по 3 млн рублей) получат три региональных театра: Хабаровский краевой театр юного зрителя за постановку "Два брата" по одноименной сказке Евгения Шварца, Кировский театр юного зрителя "Театр на Спасской" за спектакль "Мальчики" по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы" и Севастопольский театр юного зрителя за постановку "Нос" по одноименной повести Николая Гоголя. Красноярский театр юного зрителя получит премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства (3 млн рублей).

Пятью премиями "Душа России" (по 500 тыс. рублей) отмечены заслуги за вклад в развитие народного творчества. Их получат: в номинации "Народная музыка" - главный дирижер и руководитель псковского ансамбля "Сказ" Константин Абабков, в номинации "Народный танец" - руководитель пермского хореографического ансамбля "Солнечная радуга" Юрий Николаев, в номинации "Народный мастер" - мастер декоративно-прикладного искусства из Архангельска Владимир Бурчевский, в номинации "Народное пение" - руководитель фольклорного ансамбля "Ладанка" из Ульяновской области Наталья Аринина, "Традиционная народная культура" - режиссеру народного театра из Башкортостана Илгам Байбулдин.

Премия им. А. В. Луначарского

За значительный вклад в развитие российской культуры присуждено семь премий имени А. В. Луначарского (по 300 тыс. рублей каждая). Преподаватель Орловской детской школы искусств имени Д. Б. Кабалевского Галина Костко получит награду в номинации "Педагогический работник", главный научный сотрудник Национального художественного музея Якутии Галина Неустроева и научный сотрудник Курского областного краеведческого музея Виктор Склярук получат такую награду в номинации "Работник музея". В номинации "Работник культурно-досугового учреждения" премии присудили художественному руководителю Республиканского Дома народного творчества в Ингушетии Асет Абдурзаковой и специалисту по фольклору межпоселенческого культурно-досугового центра Красночикойского района Забайкальского края Вере Андреевской, В номинации "Библиотекарь" премию присудили Маринэ Саркисян из детской библиотеки №5 города Георгиевска Ставропольского края и Юлии Шубниковой из Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЭйфман, Борис ЯковлевичТуминас, Римас Владимирович
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