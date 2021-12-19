Умер режиссер фильма "Мы из будущего" Андрей Малюков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Создатель фильмов "Мы из будущего" и "В зоне особого внимания" народный артист РФ Андрей Малюков умер в возрасте 73 лет. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

"Андрей скончался сегодня в 02:00 ночи, - сказала Бондарчук. - Он болел последние два года очень серьезно, но его скосил ковид". Актриса добавила, что прощание с режиссером "проводиться не будет из-за ситуации с коронавирусом". Место похорон пока не определено.

"Мы с Андреем всю жизнь были вместе, - добавила Бондарчук. - Снимали вместе, работали вместе. Мои самые любимые фильмы у него - "В зоне особого внимания" и "Мы из будущего", в этой картине был композитором мой сын Иван Бурляев. Мы все скорбим, понимаем, что случилась страшная трагедия. Его очень любили".

Режиссер народный артист РФ Андрей Малюков родился 6 января 1948 года. В числе его работ: "В зоне особого внимания", получившая Государственную премию РСФСР им. братьев Васильевых в 1980 году, "Мы из будущего", "Матч", сериалы "Империя под ударом", "Грозовые ворота".