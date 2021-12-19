Путин направил приветствие участникам второго Всероссийского фестиваля "Покровский собор"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям второго Всероссийского фестиваля бардовской песни "Покровский собор". Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Ваш интересный, содержательный проект достойно продолжает замечательные традиции этого самобытного, поистине уникального музыкально-поэтического жанра. Искренние, идущие от сердца авторские песни, в которых темы гражданственности, патриотизма, дружбы и любви занимают особое место, никого не оставляют равнодушным", - приводятся в сообщении слова президента.

Фестиваль "Покровский собор" объединил большое число участников из разных регионов России, отметил глава государства. Он выразил убежденность в том, что это событие станет настоящим праздником дружбы и творческого общения и подарит художественным коллективам прекрасную возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство. Путин пожелал гостям и участникам фестиваля успехов и всего наилучшего.

Всероссийский фестиваль авторской песни "Покровский собор" проходит 19 декабря в Гостином дворе.