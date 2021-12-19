Фестиваль "УграФест" в Калуге посетили около 1,5 тыс. человек

КАЛУГА, 19 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек посетили фестиваль "УграФест", посвященный 541-летию победного окончания великого стояния на реке Угре в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

"В сегодняшнем фестивале приняли участие около 1,5 тыс. человек. Первым 500 из них подарили первый в мире комикс, посвященный великому стоянию на Угре 1480 года. В нем в интересной и доступной форме рассказывается о том, как Русь освободилась от двухсотлетнего ордынского ига", - рассказал собеседник агентства.

Как отметил министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, стояние на Угре занимает особое место в истории страны. "Российское государство с начала своего рождения влияло на судьбы мира и будет влиять далее. На территории нашего региона происходили наиболее значимые события в истории страны. Уверен, что дата победного окончания великого стояния на Угре станет федеральной памятной датой", - сказал он.

На "Уграфесте" состоялись выступления мастеров боя на мечах, показ фильма "Суверенное государство российское" и его открытое обсуждение, концерт рок-певицы Ольги Кормухиной и лидера группы "Парк Горького" Алексея Белова. Как отметили организаторы, подобная программа позволила привлечь внимание к важной исторической дате разные возрастные группы.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по кузнечному делу, изготовлению различных поделок из кожи, глины. Состоялась литературная встреча с членом Союза писателей России Андреем Галамагой и поэтессой Галиной Бурденко. Завершился фестиваль фаер-шоу.

О фестивале

Фестиваль "Уграфест" посвящен победному окончанию Великого стояния на реке Угре 1480 года, которое положило конец ордынскому игу, проводится в регионе в третий раз. В 2019 году его посетили около 9 тыс. человек, в 2020 году гостей было меньше, так как из-за пандемии фестиваль проходил в усеченном формате. В октябре - ноябре 1480 года войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата.

Сражение, основной причиной которого стал отказ платить Орде ежегодную дань, состоялось на территории нынешней Калужской области, на берегах реки Угры. Именно это сражение положило конец ордынскому игу на Руси и привело к становлению Российского государства с центром в Москве. Законопроект о Дне окончания Великого стояния на реке Угре был внесен в Госдуму Калужской областью, где этот праздник отмечают с 2017 года.