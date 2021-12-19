Представительница России на "Детском Евровидении" выступила в финале

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Певица Таня Меженцева, представляющая РФ на 19-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение", в воскресенье выступила в финале смотра в Париже. Шоу в России транслирует телеканал "Карусель".

Двенадцатилетняя певица выступила в зале La Seine Musicale под номером семь с песней Mon ami, которую она написала в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александром Брашовяном).

Вместе с Таней в номере приняли участие танцоры. Они появились на сцене на велосипедах, а потом певица поднялась над сценой на кольце на высоту в три метра. Режиссером номера выступил Алексей Голубев.

Накануне финала конкурса российская участница простыла, у нее воспалились голосовые связки, потребовалась помощь фониатров.

Это уже не первое "Детское Евровидение" для Тани: в 2019 году она представляла Россию в дуэте с Денберелом Ооржаком, они заняли 13-е место.

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.