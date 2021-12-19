Конкурс "Детское Евровидение - 2021" выиграла исполнительница из Армении

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Международный песенный конкурс "Детское Евровидение - 2021", финал которого состоялся в воскресенье во французской столице, выиграла исполнительница из Армении Малена. Она получила 224 балла за исполнение песни Qami, qami.

Это вторая победа Армении на "Детском Евровидении" с 2010 года.

Большинство баллов жюри из 19 стран, участвующих в песенном конкурсе, отдали представителю Франции Энцо. Однако за счет зрительского голосования 14-летняя армянская исполнительница сумела одержать верх по сумме баллов.

12-летняя певица Таня Меженцева, представляющая Россию на 19-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение" с песней Mon Ami, заняла седьмое место. Больше всего ее номер оценили жюри в Казахстане и Сербии - от каждой из этих двух стран российская участница получила максимальную оценку в 12 баллов. Зрительское голосование на сайте организаторов принесло ей еще полсотни баллов.

Представительница России рассказала о волнении в финале "Детского Евровидения". "Я чувствовала большую ответственность в финале конкурса, ведь я представляла нашу большую страну. Конечно, я волновалась, но у нас все получилось, потому что мы с моей командой много работали над моим номером", - привели ТАСС слова Тани в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

Это уже не первое "Детское Евровидение" для Тани. В 2019 году она представляла Россию в дуэте с Денберелом Ооржаком, они заняли 13-е место.

Яркое шоу

Выступления участников проходили на сцене концертного зала La Seine Musicale. В то время как продажа билетов на субботнее выступление перед жюри была отменена в соответствии с предписанием властей о мерах по предотвращению распространения коронавируса, воскресный концерт все же состоялся в присутствии публики. В России красочное шоу транслировал телеканал "Карусель".

Всего в конкурсе приняли участие представители 19 стран. Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном сайте в интернете. По итогам голосования второе место досталось представительнице Польши Саре Джеймс, третью позицию занял участник из Франции.

Международный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.

В 2019 и 2020 году песенный конкурс среди молодых исполнителей проходил в Польше, чьи представители смогли одержать победу два раза подряд. Финал "Детского Евровидения - 2020" из-за пандемии проводился в формате телемоста, победу по итогам голосования зрителей и жюри победу одержала представительница Франции Валентина с песней J'imagine.