Пользователи Кино Mail.ru назвали "Дюну" лучшим фильмом 2021 года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фантастическая драма "Дюна" (Dune, 2021) Дени Вильнева стала лучшим фильмом года, по оценкам зрителей. Лидером среди сериалов назван проект онлайн-платформы KION "Хрустальный" по сценарию Олега Маловичко, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта Кино Mail.ru со ссылкой на собственное исследование.

"Проект Кино Mail.ru проанализировал рейтинги, количество оценок и пользовательскую активность на страницах фильмов, сериалов и актеров за 2021 год и определил лидеров в нескольких номинациях. Лучшим фильмом года, по оценкам пользователей, стала фантастическая драма "Дюна" режиссера Дени Вильнева, вышедшая на экраны в сентябре 2021 года и являющаяся экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта", - рассказали в пресс-службе.

На втором месте среди фильмов оказалась полнометражная предыстория злодейки Disney - Круэллы де Виль - под названием "Круэлла" (Cruella, 2021) с Эммой Стоун в главной роли. Третье место заняла фантастическая экшен-комедия о виртуальной реальности "Главный герой" (Free Guy, 2021) с Райаном Рейнольдсом. В пятерку лидеров также вошли голливудский боевик российского режиссера Ильи Найшуллера "Никто" (Nobody, 2021) и фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" (Wrath of Man, 2021) с Джейсоном Стэйтемом.

"Лучшим российским сериалом 2021 года, согласно зрительским рейтингам, стал проект онлайн-платформы KION "Хрустальный", 10-серийная криминальная драма по сценарию Олега Маловичко, вдохновленному реальными событиями", - добавили в пресс-службе.

Лидерами у зрителей также стала психологическая драма "Контакт", которую снял Евгений Стычкин для платформы Premier, "Вампиры средней полосы" видеосервиса Start о вампирском клане из Смоленска, а также сериалы Первого канала "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой (также выходил на платформе KION) и "Мосгаз. Дело № 8: Западня".

Среди зарубежных сериалов первое место занимает драма "Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown) от HBO с Кейт Уинслет в главной роли.