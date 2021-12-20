Группа "Кино" отправится в турне в год 60-летия со дня рождения Цоя

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рок-группа "Кино" в 2022 и 2023 годах проведет турне по российским городам, гастроли будут приурочены к 60-летию со дня рождения фронтмена коллектива Виктора Цоя (1962-1990). Об этом музыканты сообщили в понедельник журналистам.

Концепция шоу останется той же, что могли видеть гости первых концертов воссоединившейся группы в 2021 году в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Нижнем Новгороде. Будет звучать оцифрованная многоканальная запись вокала Виктора Цоя, на сцену выйдут басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист группы Юрий Каспарян.

"Тур будет еще более великолепным. Мы возьмем и без того потрясающую программу, которая у нас есть, и сделаем ее еще лучше", - пообещал продюсер шоу Александр Цой, сын Виктора Цоя.

Сет-лист концертов будет расширен. "Будут новые песни, но пока не будем говорить, какие и сколько", - сохранил интригу Каспарян.

Тур откроется 21 июня 2022 года - в день рождения Цоя - в его родном Санкт-Петербурге, 2 июля группа выступит в Москве. Концерты также запланированы осенью в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Барнауле, Новосибирске и Тюмени, зимой в Перми, Уфе, Магнитогорске и Челябинске. В 2023 году "Кино" приедет в Саратов, Тольятти, Казань и Нижний Новгород.

О группе

Группа "Кино" была основана в 1982 году в Ленинграде. Лидером и автором большинства песен коллектива, включая "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других, был Виктор Цой.

Цой погиб в автокатастрофе, когда возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа 1990 года Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. После его гибели группа распалась.