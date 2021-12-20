Финансовая поддержка культурных проектов в Петербурге в 2021 году превысила 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Сумма поддержки фестивалей, конкурсов и других культурных проектов из бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году превысила 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Подведены итоги третьего конкурсного отбора на предоставление в 2021 году субсидий на мероприятия в области культуры и искусства. Город поддержал еще 25 культурных проектов, 18 фестивалей и конкурсов на сумму 243 млн рублей. Общее финансирование по итогам года превысило 1,1 млрд рублей, поддержано свыше 200 заявок", - говорится в сообщении.

Финансовую поддержку получили фестиваль "Петроджаз", второй передвижной фестиваль негосударственных театров Санкт-Петербурга, онлайн-фестиваль электронной музыки Theremin Fest, международный фестиваль Earlymusic 2021, проект "Детский Петербург онлайн", музыкальный лекторий Владимира Фейертага, большие оперные проекты, программы, посвященные медицинским работникам. На предыдущих этапах конкурсного отбора были отмечены IX Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем", XIХ Международный фестиваль балета Dance open, XXII Международный фестиваль современного танца Open look, XIХ Международный Музыкальный фестиваль "Стереолето" и другие события.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в этом году сумма поддержки негосударственного сектора культуры стала рекордной.

"Поддержка важна особенно сейчас, в условиях пандемии и вынужденных ограничений. Чтобы театры, музеи, концертные залы продолжали работать, мы ввели систему QR-кодов. Культурная столица России просто не имела права прерывать сложившиеся традиции масштабных международных проектов и фестивалей. Поддержка города позволит создавать новые проекты, воплощать смелые инициативы, радовать петербуржцев и гостей города яркими событиями", - привела пресс-служба слова губернатора.