Редкий портрет Данте покажут на выставке в Центре Вознесенского в Москве в январе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Портрет поэта Данте Алигьери работы флорентийского живописца XVI века Аньоло Бронзино, который долгое время считался утерянным, представят в январе 2022 года на выставке в Центре Вознесенского в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организаторов события.

"Приезд в Москву "Аллегорического портрета Данте", произведения, остававшегося долгое время неизвестным и открытого лишь в начале нынешнего столетия, следует считать событием огромной важности, тем более учитывая, что в 2021 году отмечается 700-летие со дня смерти великого поэта и мыслителя. По понятным причинам главной фигурой выставки стал Данте, запечатленный на картине Аньоло Бронзино. Данте как никто другой повлиял не только на развитие литературы, философии, изобразительного искусства Италии, но и оказал огромное воздействие на формирование мировоззрения и характера итальянцев. Он во многом ключевая фигура в поступательном движении от Средневековья к Ренессансу и далее", - привели в пресс-службе слова куратора выставки "Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте", главного научного сотрудника ГМИИ им. А. С. Пушкина Виктории Марковой.

Портрет был написан в 1532-1533 годах, работа входит в трилогию "Великие поэты Тосканы, воспевающие любовь", героями которой стали Данте Алигьери, Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. До современного зрителя дошел только портрет Данте, обнаруженный одним из европейских коллекционеров в 1990-х годах. Он хранится в Палаццо Веккьо во Флоренции. Учредитель Центра Вознесенского, бизнесмен Леонид Богуславский приобрел полотно в 2020 году, после чего оно отправилось в мировое турне. "До приезда в Россию он был выставлен в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Мы рады, что такую знаменитую картину великого художника нам удалось привезти сначала в Эрмитаж в Петербурге, а теперь в Центр Вознесенского в Москве", - поделился Богуславский.

Выставка в Центре Вознесенского будет также включать исторические раритеты из Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, среди которых карта путешествий Данте по Италии, издание "Божественной комедии" 1500 года, библиофильский сборник иллюстраций и переводов Данте на арабский, китайский, иврит и другие мировые языки начала ХХ века, а также издания переводов "Божественной комедии" на русский - от самого первого до современного. Экспозиция откроется 21 января и продлится до 19 февраля 2022 года.