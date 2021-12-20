Самой популярной актрисой года у зрителей стала слетавшая в космос Юлия Пересильд

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Юлия Пересильд, которая отправилась на МКС для съемок в фильме "Вызов", стала актрисой года, по оценкам зрителей. Самым популярным актером признан Юра Борисов. Об этом свидетельствует исследование проекта Кино Mail.ru.

Кино Mail.ru проанализировал рейтинги, количество оценок и пользовательскую активность на страницах фильмов, сериалов и актеров на проекте за 2021 год. "Самой популярной актрисой года названа отправившаяся на МКС ради съемок фильма "Вызов" Юлия Пересильд", - говорится на сайте проекта.

Космическая драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В 2021 году зрители увидели актрису в картине "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, который представлял Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, и других проектах.

В десятку лидеров также вошли Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова и другие.

Первое место среди актеров занял Юра Борисов. Картины с его участием показали на главных мировых фестивалях в 2021 года. Фильм "Купе номер шесть", в котором Борисов исполнил одну из главных ролей, удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале. Кроме того, в первую десятку вошли Сергей Бурунов, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев и другие.