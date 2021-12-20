Оперу по мотивам героического эпоса покажут в Москве к 100-летию со дня образования Якутии

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Оперу "Нюргун Боотур Стремительный" про одноименного персонажа олонхо - древнейшего искусства якутов - покажут в Москве в 2022 году к 100-летию со дня образования республики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Олонхо объявлено ЮНЕСКО одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Олонхо занимает центральное место в якутском фольклоре. Поэмы длиной в среднем в 10-15 тыс. стихотворных строк исполнялись якутскими народными сказителями (олонхосутами) с певческим и актерским мастерством и даром импровизации, чередуя пение с речитативом. Олонхо "Нюргун Боотур Стремительный" подготовил к изданию Платон Ойунский (1893-1939), основоположник якутской советской литературы.

"В рамках столетия Якутии в Государственном театре оперы и балета (в Якутске) состоится премьера новой музыкальной редакции национальной оперы Марка Жиркова "Нюргун Боотур Стремительный". В декабре 2022 года спектакль будет показан на сцене Большого театра в Москве", - говорится в сообщении.

Вместе с московским композитором Генрихом Литинским (1901-1985) Жирков (1892-1951) создал музыку первого якутского балета "Полевой цветок", первой якутской оперы "Нюргун Боотур".

Декрет об образовании Якутской АССР был подписан 27 апреля 1922 года.