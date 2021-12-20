Вышел трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя"

Амедиатека показала официальный трейлер специального эпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Его выход приурочен к 20-летию фильма "Гарри Поттер и философский камень". В эпизод войдут кадры со съемок и интервью с актерами.

В проекте приняли участие Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Они встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими актерами из фильмов о Гарри Поттере, в числе которых Том Фелтон, Рэйф Файнс и Хелена Бонем Картер.

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не участвовала в съемках.

Премьера проекта состоится 1 января в онлайн-кинотеатре HBO Max и в Амедиатеке.