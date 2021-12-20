Телеканал "Россия-1" представит премьеру нового сезона сериала "Сваты" 27 декабря

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" покажет новый сезон сериала "Сваты" 27 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вещателя, поступившем в ТАСС.

"С 27 декабря в 21:20 на телеканале "Россия-1" - новый сезон всенародно любимого сериала "Сваты". В новом сезоне "Сватов" появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич", - говорится в сообщении.

По сюжету, супруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) окажутся в водовороте семейных страстей: любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а бабушки и дедушки помогут ей сделать правильный выбор. Сваты отдыхают в Белоруссии, что выльется в громкий международный скандал, а поездка в Грузию "обернется чередой невероятных событий".

Как говорят создатели, зрителей ждут комедия, драма, мюзикл и боевик, и стих, и проза, и, конечно, любовь.

"Сваты" - комедийный телесериал студии "Квартал 95" на русском языке. В главных ролях сериала актеры Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев.