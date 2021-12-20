В Казани завершился IX музыкальный фестиваль "Денис Мацуев у друзей"

КАЗАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Народные артисты России дирижер Александр Сладковский и пианист Денис Мацуев закрыли IX казанский музыкальный фестиваль "Денис Мацуев у друзей" концертом для фортепиано с оркестром композитора Эдварда Грига. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) Татарстана.

"Мы с Денисом Леонидовичем дружим более 20 лет и дорожим этой дружбой. В Казани у нас не просто творческие встречи, а скорее творческая лаборатория. Выходить на сцену с Денисом Леонидовичем для меня каждый раз огромное счастье", - передает слова Александра Сладковского пресс-служба ГАСО Татарстана.

В этом году в программе фестиваля - сочинения знаменитых композиторов, представителей эпохи романтизма. На первом концерте, 19 декабря, для слушателей прозвучали произведения немецкого композитора и пианиста Иоганнеса Брамса - Симфония №1 и Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Премьерное исполнение Второго концерта Брамса для Дениса Мацуева состоялось в конце ноября 2021 года.

Во второй день фестиваля гости услышали Симфонию №3 Сергея Рахманинова в исполнении ГАСО Татарстана под управлением Александра Сладковского. Вместе с Денисом Мацуевым они исполнили Концерт для фортепиано с оркестром норвежского композитора Эдварда Грига.

В рамках IX Музыкального фестиваля "Денис Мацуев у друзей" в Казани прошли мастер-классы и прослушивания Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые Имена" им. Иветты Вороновой, президентом которого является Денис Мацуев. Проект направлен на поиск и поддержку молодых талантов и проводится во многих городах России.