РНБ получит в дар авторскую работу из эпохи советского агитационного фарфора 1920-х годов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) во вторник получит в дар редкий арт-объект - именное фарфоровое агитационное блюдо 1921 года художницы Зинаиды Кобылецкой (1880-1957). Реликвию, которая возвращается на родину, передаст библиотеке Швейцарский фонд Ибрагима Кодры.

Как отмечает в сопроводительном письме арт-директор Фонда Мария Шичкова-Паколли, "агитфарфор не только вид искусства, но и материальное свидетельство российской истории культуры", и она рада "передать арт-объект в надежные руки в крупнейшее информационное хранилище России".

"Библиотеке со дня ее основания, помимо книг и рукописей, передавались разнообразные дары - портреты, статуэтки, памятные медали, вазы, которые хранятся в отделе архивных документов РНБ. Будет передан сюда и агитфарфор Императорского фарфорового завода, запечатлевший смену эпох в истории России", - рассказала корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы РНБ Анна Казалова. На оборотной стороне блюда - зачеркнутое клеймо императора Николая II, а рядом - новая маркировка в виде серпа и молота, части шестерни с датой: 1929 и подписью автора.

Агитационный фарфор, символ постреволюционной эпохи, - исключительное явление отечественного декоративно-прикладного искусства. Его первые образцы выходили на бывшем Императорском фарфоровом заводе.

Зинаида Кобылецкая вошла в историю как виртуозный живописец по фарфору. Она создавала яркие произведения декоративно-прикладного искусства и расписывала, используя манеру рисунка родоначальника агитфарфора Сергея Чехонина. Художница выполняла заказы для Императорского фарфорового завода, а после революции работала на Государственном фарфоровом заводе, создав в общей сложности около 1 500 композиций.