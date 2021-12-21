"Мелодия" выпустила запись сонат Бетховена на исторических инструментах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Звукозаписывающая компания "Мелодия" впервые выпустила цифровой альбом с записями сонат Людвига ван Бетховена для скрипки и фортепиано, которые исполнили Владислав Песин и Юрий Мартынов на аутентичных инструментах. Об этом рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе "Мелодии".

"Исполнение скрипичных сонат на исторических инструментах - это стремление вернуть сонатам звучание, которое могли слышать современники Бетховена и которым руководствовался сам автор. Юрий Мартынов играет на "молоточковом" клавире (копия Пола МакНалти работы 1805 года знаменитого венского мастера Антона Вальтера), Владислав Песин - на скрипке неизвестного австрийского мастера рубежа XVIII-XIX веков", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, жанр скрипичной сонаты занимал у Бетховена особое место. Будучи пианистом импровизатором, он писал партию фортепиано как равного партнера, создавая полноценный дуэт двух инструментов. Три сонаты, вошедшие в цифровой альбом, были посвящены русскому императору Александру I и написаны накануне "Гейлигенштадтского завещания" - трагической исповеди Бетховена, осознавшего неизбежность глухоты.

Один из исполнителей - Владислав Песин - выпускник Санкт Петербургской консерватории, солист-концертмейстер оркестра MusicAeterna, в прошлом - первый скрипач Квартета имени Глинки, а также солист Московского ансамбля современной музыки.

Пианист Юрий Мартынов - музыкант, сочетающий традиции русской и западноевропейской фортепианных школ, мастерски владеющий всем семейством клавишных инструментов XVIII-XX столетий, подчеркивают в пресс-службе. Артист выпустил 20 сольных и ансамблевых дисков, многие из которых удостоены международных наград, в том числе BBC Monthly choice, Choc de la Musique, Diapason d’or, "5 звезд" британского журнала Guardian.

Запись сонат Бетховена была сделана во время концерта в Санкт Петербургском Доме Радио в 2020 году. Альбом доступен для прослушивания на всех цифровых площадках: Spotify, Apple Music, YouTube, "Яндекс.Музыка".