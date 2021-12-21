Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся в сериале для Netflix "Ничего особенного"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Актеры Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся в драматическом сериале "Ничего особенного" для Netflix в России. Проект расскажет о молодом актере, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса во вторник.

"Мы рады, что Netflix вновь предоставил нам возможность рассказать зрителям всего мира историю из России. Вместе с профессиональными актерами, такими как Юра Борисов и Даша Мельникова, артисты с особенностями развития сделали этот проект по-настоящему особенным. Их талант и обаяние помогут нам рассказать пронзительную и добрую историю, которая не оставит равнодушными тех, кто ее посмотрит", - привели в пресс-службе слова продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова.

По сюжету молодой артист становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Герой не только находит общий язык с подопечными фонда, но и получает ответы на волнующие его вопросы, помогая близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны. Режиссером сериала выступит Илья Маланин. В проекте также снимутся Полина Пушкарук, Антон Санкевич, Ольга Ломоносова и другие артисты.

Директор направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Анна Наглер назвала проект "прекрасной историей", одновременно чувственной и комичной. "Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей, и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям", - подчеркнула она.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.