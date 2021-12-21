НФПП и музей-заповедник "Царицыно" проведут онлайн-концерт чешского композитора Дворжака

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Онлайн-концерт музыки чешского композитора Антонина Дворжака пройдет 22 декабря в рамках проекта "Посольские вечера в Царицыне" в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), являющегося организатором концерта.

"22 декабря цикл "Посольские вечера в Царицыне" продолжит концерт "Чешский самородок", посвященный 180-летию со дня рождения Антонина Дворжака. Вечер организован Национальным фондом поддержки правообладателей и музеем-заповедником "Царицыно" при содействии посольства Чешской Республики в Российской Федерации. Онлайн-трансляция вечера будет вестись на портале "Культура.РФ", в соцсети "Одноклассники", на сайте музея-заповедника "Царицыно", а также на официальном сайте проекта "Посольские вечера в Царицыне", - рассказали в пресс-службе.

Трансляция начнется в 20:00, в программе вечера - Терцет до мажор для двух скрипок и альта, Струнный квартет № 12 фа мажор "Американский" и Трио для скрипки, виолончели и фортепиано "Думки". Их исполнят лауреаты международных конкурсов, солисты Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова скрипачи Дарья Дверник, Наринэ Нанаян, Елена Пшеничная и Александр Маломожнов, альтист Василий Кухаренко, виолончелисты Максим Тарноруцкий и Пауль Суссь, пианист Павел Домбровский.

"Великий сын чешского народа - так соотечественники с любовью называют знаменитого композитора, одного из основоположников национальной композиторской школы. Талант Дворжака еще при жизни был по достоинству оценен не только в Европе, но и за океаном. Произведения композитора, в которых он сочетал классические традиции и самобытные черты отечественной музыки, ценили во всем мире, ведь его музыкальная изобретательность настолько богата, насколько неповторима красота его мелодий", - отмечают в пресс-службе НФПП.

"Посольские вечера в Царицыне" - цикл музыкальных вечеров, знакомящих зрителей с культурным наследием разных стран, которое представляют музыканты этих государств наряду с российскими артистами и музыкантами. Каждый вечер проводится совместно с посольством представленной страны. Концерты проводятся в архитектурно-парковом комплексе "Царицыно".