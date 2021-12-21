Вышел трейлер фильма "Варяг" от режиссера "Маяка"

Студия Universal Pictures представила первый трейлер фильма "Варяг" (The Northman), премьера которого запланирована на 2022 год. Видео появилось на YouTube-канале студии в понедельник.

В центре сюжета - викинг Амлет, который жаждет мести убийцам своего отца. Главную роль исполнил Александр Скарсгард, в фильме также снялись Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Итан Хоук и певица Бьорк.

"Варяг" станет третьей полнометражной работой американского режиссера Роберта Эггерса после "Ведьмы" (The VVitch: A New-England Folktale, 2015) и "Маяка" (The Lighthouse, 2019).

В России фильм выйдет 28 апреля.