Реконструкции платьев и архивные статьи модельера Надежды Ламановой представили в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Реконструкции платьев работы модельера Надежды Ламановой, которые почти век назад носили скульптор Вера Мухина, "муза русского авангарда" Лиля Брик, писатель Эльза Триоле и другие знаменитые женщины своей эпохи, представлены на выставке, открывшейся во вторник в Российской государственной библиотеке искусств.

"Впервые мы представляем из своих фондов редкие экземпляры журналов 1920-х годов со статьями и фотографиями моделей Надежды Ламановой, а несохранившиеся знаменитые платья ее работы воспроизвели реконструкции, выполненные в наши дни студентами кафедры сценического костюма Школы-студии МХАТ", - рассказали организаторы экспозиции.

У модельера, к 160-летию со дня рождения которой и приурочена выставка, была очень интересная судьба. "Кутюрье, одевавшую до революции первых дам императорского двора, арестовали в 1919 году и от смерти Ламанову спас писатель Максим Горький, чья гражданская жена - известная актриса Мария Андреева, была одной из ее постоянных клиенток", - напомнили в оргкомитете организаторы экспозиции. В 20-е годы прошлого столетия, лишившись состояния и своего ателье, модельер продолжила главное дело своей жизни - создание модной одежды. В первую очередь той, которую могла бы носить каждая женщина страны Советов.

"Она разработала советский дизайн, ставший яркой страницей в истории мировой моды, ее оригинальные модели на парижской Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств 1925 года завоевали гран-при за национальную самобытность", - заметили специалисты библиотеки.

Следуя тенденциям 20-х годов, в своих платьях она использовала предметы народной одежды и быта - рубахи, полотенца, украшала одежду русским кружевом, фрагментами вышивки, тесьмой. "На выставке мы также постарались собрать предметы одежды из собственной коллекции русских народных костюмов конца XIX века, узнаваемые в моделях советского времени Надежды Ламановой", - добавили организаторы экспозиции.

Еще одним элементом выставки стали статьи Ламановой о том, каким должен быть костюм и как его создать, публиковавшиеся в журналах "Ателье", "Красная нива", "Женский журнал". Модельер доказывала, что вечернее нарядное платье может быть "из суровых вологодских кружев на рубахе из суровой редины". "Она утверждала, что "в противоположность западноевропейской моде, меняющейся в зависимости от коммерческих соображений, мы должны положить в основу нашего костюма соображения общественной гигиены, применительно к трудовой жизни", - процитировали Ламанову в библиотеке. Выставка будет работать до 21 января и посетить ее могут все желающие.