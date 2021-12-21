{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: Россия признательна Боснии и Герцеговине за поддержку открытия культурного центра

В ноябре в Сараево состоялись Дни духовной культуры России

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует готовность Боснии и Герцеговины открыть на своей территории Российский культурный центр. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович.

"В ноябре этого года в Сараево состоялись Дни духовной культуры России, которые подтвердили живой интерес к культурно-историческому достоянию народов нашей страны, - сказал он. - Мы признательны друзьям из Боснии и Герцеговины за готовность поддержать нашу просьбу об открытии культурного центра".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссия
Главные театры Кургана планируют отремонтировать до конца 2023 года
На проведение работ направят 200 млн рублей
Читать полностью