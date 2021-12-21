Лавров: Россия признательна Боснии и Герцеговине за поддержку открытия культурного центра

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия приветствует готовность Боснии и Герцеговины открыть на своей территории Российский культурный центр. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович.

"В ноябре этого года в Сараево состоялись Дни духовной культуры России, которые подтвердили живой интерес к культурно-историческому достоянию народов нашей страны, - сказал он. - Мы признательны друзьям из Боснии и Герцеговины за готовность поддержать нашу просьбу об открытии культурного центра".