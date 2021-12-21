Сериал "Вампиры средней полосы" стал лидером рейтинга критиков в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сериал "Вампиры средней полосы" режиссера Антона Маслова, который вышел на видеосервисе Start, стал лучшим проектом, по мнению критиков, в 2021 году. Об этом сообщает во вторник профильное издание "Кино-Театр.Ру" со ссылкой на собственный опрос.

"Лучшим сериалом 2021 года, по мнению критиков, стал проект "Вампиры средней полосы"(видеосервис Start, 8 серий, реж. Антон Маслов). На втором месте - "Хрустальный" (онлайн-кинотеатр KION, 10 серий, реж. Душан Глигоров). Третью строчку занимает "Вертинский" (онлайн-кинотеатр KION, Первый канал, 8 серий, реж. Авдотья Смирнова)", - сообщили в пресс-службе.

Участие в опросе приняли 20 российских кино- и телекритиков из ведущих отечественных изданий. Общее число многосерийных фильмов, выпущенных в 2021 году, превысило три сотни, поэтому "Кино-Театр.Ру" предложил экспертам ограничиться проектами более 4 серий, которые выходили на ТВ и стриминговых платформах. "Таковых оказалось 229 (в 2020 году - 152), из них 47% пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилось треть контента)", - отметили в пресс-службе.

Критики в основном выбирали своих фаворитов среди проектов, не связанных с телевизионным вещанием. В 2021 году первое место среди платформ занимает онлайн-кинотеатр KION, забравший 40% призовых мест в топах (из них 10% приходится на сериал "Вертинский", произведенный при участии Первого канала). Видеосервис Start получил 30% упоминаний, проекты прошлогоднего лидера - платформы Premier - собрали 12% симпатий экспертов.

"Этот год, несмотря на пандемию и другие сложности, был очень богат на качественные и по-настоящему стоящие сериалы. Критикам было нелегко выбрать только три лучших. Потому что выбирать им приходилось из огромного количества. Также в качестве итога года можно указать, что наконец онлайн-кинотеатры и телевизионные каналы перестали видеть друг в друге только соперников и начали находить взаимовыгодный формат взаимодействия. Результаты таких удачных экспериментов видны по нашему рейтингу", - привели в пресс-службе слова главного редактора "Кино-Театра.Ру" Жана Просянова.