Филиал Музея Победы в Тверской области стал участником программы "Пушкинская карта"

ТАСС, 21 декабря. Российские школьники и студенты смогут по программе "Пушкинская карта" посетить музей "Ставка Сталина" и павильон Ржевского мемориала Советскому солдату, которые входят в состав филиала Музея Победы в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ржевский филиал Музея Победы стал участником программы "Пушкинская карта", которая позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать театры, музеи, концерты, библиотеки и другие культурные площадки на средства из федерального бюджета. <...> Музей включил в "Пушкинскую карту" две популярные экскурсии - по экспозиции музея "Ставка Сталина" и павильону Ржевского мемориала Советскому солдату", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время программы "Калининский фронт. Август 1943 года" посетители побывают в деревенском доме, в котором 4-5 августа 1943 года останавливался Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. На второй экскурсии "История создания Ржевского мемориала Советскому солдату" гости осмотрят мемориальный комплекс, который посвящен памяти павших в боях подо Ржевом в 1942-1943 годах. "Проект "Пушкинская карта" не только позволит молодежи приобщиться к богатейшему культурному наследию нашей страны, но и придаст новый импульс развитию всей отрасли", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В Тверском регионе в проекте "Пушкинская карта" участвуют более 10 учреждений культуры, в том числе расположенные в Твери областная картинная галерея, академический театр драмы, театр кукол, Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.