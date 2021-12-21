Театральная школа Табакова будет сотрудничать с психологами во время обучения артистов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московский Театр Олега Табакова, Психологический институт Российской академии образования и Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в вопросах психологического сопровождения в сфере театрального образования. Церемония подписания состоялась в среду в Театральной школе Олега Табакова (ТШТ) в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Год науки продолжается, и вроде как календарно он подходит к концу, но для нас, для нашего театра, для нашей школы работа с психологами, работа с собой не заканчивается и будет продолжаться. Без науки психологической русский театр невозможен", - заявил на церемонии художественный руководитель театра и ТШТ, народный артист РФ Владимир Машков.

Он выразил надежду, что сотрудничество с психологами принесет много полезного актерам в познании себя и позволит им понять, как прийти в творческое состояние, приблизиться к вдохновению.

В свою очередь декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Психологического института РАО Юрий Зинченко отметил, что театральная среда задала тот тон культурно-историческому подходу в психологии, который основал Лев Выготский.

"Что делают психологи в театре? Традиции эти в России достаточно давние. У нас есть Моцарт в психологии, так его называют наши американские коллеги, Лев Семенович Выготский, который в свое время много посвятил театру", - рассказал декан.

"Мы начинаем новый период взаимодействия психологии с театром. Нам, как психологам, тоже очень важна эта связь с практикой. И это не вопрос экспериментальных исследований. <...> Здесь скорее вопрос развития именно психологических техник", - сказал он, назвав театр самым человекоориентированным искусством.

О сотрудничестве

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, в данный момент уже идет исследование психологических особенностей студентов ТШТ. Полученные научные данные лягут в основу разработки индивидуального образовательного маршрута обучающихся с учетом их возрастно-психологических и индивидуально-психологических особенностей.

В дальнейшем ведущие психологи страны совместно с педагогами ТШТ разработают научно-методические рекомендации по использованию психологических технологий в обучении будущих артистов, а также научно-обоснованные подходы, призванные помочь артисту в работе над ролью и над собой.

Как пояснила журналистам доцент кафедры психологии, образования и педагогики факультета психологии МГУ Александра Долгих, у воспитанников Школы Табакова будут, в частности, развивать представления об эмоциях. Будет разработана методика по распознаванию чужих эмоций.

"Сейчас мы имеем только американскую методику с фотографиями американских актеров", - пояснила специалист, добавив, что это не отражает менталитета. По ее словам, новую методику планируется запатентовать.

В будущем такие наработки помогут анализировать способности будущих артистов, их психологические особенности, чтобы выстраивать индивидуальную траекторию обучения. Психологи дадут оценку скорости реакции первокурсников, особенностям памяти, мышления, пространственным способностям, мотивации. "Когда мы будем иметь входной портрет наших студентов, мы потом сможем отследить их динамику", - отметила психолог.