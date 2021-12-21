В СФО назвали причину низкого охвата программой "Пушкинская карта" региональных учреждений

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Низкий охват программой "Пушкинская карта" учреждений культуры в регионах Сибирского федерального округа (СФО) связан с тем, что большое число таких учреждений не могут оказывать платные услуги и находятся в сельской местности. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщили министры культуры нескольких сибирских регионов.

В конце ноября заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова на совещании по реализации программы "Пушкинская карта" в регионах Сибирского федерального округа (СФО) сообщила, что только 229 организаций культуры в сибирских регионах из почти 13 тыс. (1,7%) принимают участие в программе.

"Нужно понимать, что в Сибири сеть учреждений культуры огромная, только в Алтайском крае более 2 тыс. Из них, например, почти тысяча - это библиотеки, которые не предоставляют платные услуги. Более тысячи - это клубы, только в некоторых из них есть кинотеатры или городские дома культуры, которые могут реализовать мероприятия, [попадающие под действие "Пушкинской карты"]", - отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Она подчеркнула, что многие из краевых учреждений находятся в сельской местности, где работают от одного до трех сотрудников и где организовать мероприятия по "Пушкинской карте" не представляется возможным. Поэтому, по словам министра, при реализации программы в регионах Сибири необходимо делать упор на городские учреждения культуры.

Ее поддержал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Он отметил, что основное внимание при включении в программу следует уделить театрам, так как именно они оказывают платные услуги на постоянной основе. "Мы должны работать с теми учреждениями, у которых платные услуги есть. Это, прежде всего, театры. Другой вопрос, что мы должны продумывать гастроли тех учреждений, которые подключены к программе, в те территории, где нет организаций, оказывающих платные услуги. Эту деятельность мы собираемся активно расширять", - сказал он.

Антиковидные меры

Еще одна причина низких охватов по программе - пандемийные ограничения. Такое мнение высказала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Он отметила, что антиковидные меры препятствуют проведению культурных мероприятий, в том числе в образовательных учреждения. "Второй год действует постановление главного санитарного врача России, и мы ничего не можем сегодня сделать, мы не можем проводить мероприятия в школьных залах и залах вузов. Они для нас недоступны. Это полное безобразие, потому что мы имеем прекрасные залы, где могли бы проводить мероприятия хотя бы при 50% заполняемости залов", - пояснила она.

С 30 октября в регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года.

О программе

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.