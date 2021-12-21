В Дагестане откроют первый на Северном Кавказе музей краснокнижной флоры и фауны

МАХАЧКАЛА, 21 декабря./ТАСС/. Первый на Северном Кавказе музей, представляющий редкие виды краснокнижной флоры и фауны, откроется в 2022 году в дагестанском Дербенте, сообщил во вторник ТАСС директор Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника Виктор Чесноков.

"Завершен ремонт музея "Природа Прикаспия", входящего в комплекс Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника. Это будет единственный на Северном Кавказе музей, представляющий редкие виды краснокнижной флоры и фауны, он откроется в 2022 году", - сказал Чесноков.

По его словам, музей "Природа Прикаспия" открыли в 1992 году в составе Дербентского государственного музея - заповедника.

"Первоначально он состоял из 80 экспонатов, чучел животных и птиц, обитающих в горах, на суше и в приморской части Южного Дагестана. На сегодняшний день их более 150. В настоящее время проводится масштабная реэкспозиция основного выставочного пространства музея", - добавил он.