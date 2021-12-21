Более 40 артистов выступят на фестивале Stereoleto в Петербурге в июне 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Более 40 артистов станут участниками 21-го международного музыкального фестиваля Stereoleto, который пройдет в Санкт-Петербурге в июне 2022 года, сообщили во вторник в пресс-службе мероприятия. Среди них - российские группы "Каста" и Iowa, а также британский коллектив Metronomy.

"21-й международный музыкальный фестиваль Stereoleto объявляет первых артистов: Metronomy, Каста, Skynd, Iowa, Altin G n, "АлоэВера", Viagra Boys, R.A.Svet, Lucidvox и Dead Blonde, - рассказали в пресс-службе. - Всего на фестивале за два дня выступят более 40 артистов на четырех сценах, две из которых - на открытом воздухе и две - во внутреннем пространстве".

Площадкой фестиваля станет общественное пространство "Севкабель Порт". Отмечается, что помимо музыкальной программы на фестивале будут работать выставочное пространство с тематической экспозицией, зоны с локальными гастрономическими и дизайнерскими проектами, а также с развлечениями для взрослых и детей. О новых именах фестиваля и специальных проектах организаторы планируют объявить в феврале.

Stereoleto проводится ежегодно с 2002 года. Начавшись как серия небольших концертов, фестиваль превратился в масштабное событие с участием артистов, находящихся в авангарде современной музыкальной индустрии. В разные годы на его сцене выступали Franz Ferdinand, Sigur Ros, Massive Attack, Crystal Castles, Air, Nick Cave and the Bad Seeds, Buena Vista Social Club, Иван Дорн и сотни других российских и иностранных артистов. В 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль перенесли на начало осени, среди его участников были Земфира, Noize MC и многие другие.