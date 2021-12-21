Зураба Церетели переизбрали на должность президента Российской академии художеств

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Зураб Церетели вновь переизбран на должность президента Российской академии художеств (РАХ) на предстоящие пять лет, сообщается во вторник на сайте академии.

"Президентом Российской академии художеств на последующие пять лет общее собрание избрало народного художника СССР и России, Героя Социалистического Труда, кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, посла доброй воли ЮНЕСКО Зураба Константиновича Церетели", - говорится в сообщении по итогам 584-го общего собрания членов академии.

Зураб Церетели возглавляет Российскую академию художеств с декабря 1997 года.

О Церетели

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси, в 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году начал работу в Институте этнографии и археологии Академии наук Грузии. Уже в конце 60-х - начале 70-х годов ярко проявил себя в монументальном искусстве. В разное время руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах - главный художник МИД СССР, в 1980 - главный художник Олимпийских игр в Москве, в 1995 - худрук строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, с 1995 года - главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Скульптурные памятники работы Церетели установлены во многих странах: США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае, Франции и других. Церетели - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", кавалер Ордена почетного легиона (Франция). Среди его наград также Государственная премия РФ, орден Дружбы народов и многие другие.

Церетели принадлежит инициатива создания и реализации масштабных музейных проектов - первого в России Музея современного искусства (Москва), в собрание которого Церетели передал свою личную коллекцию, музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств "Галерея искусств" и Государственного музея современного искусства Академии.