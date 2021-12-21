В Туле к 150-летию ГИМ в 2022 году представят четыре выставочных проекта

ТУЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Две крупные выставки, посвященные Фаберже и придворным ювелирам, а также купеческому портрету XVIII - начала ХХ веков, представят в 2022 году в Тульском филиале Государственного исторического музея (ГИМ). Также в рамках празднования 150-летия музея пройдут две промежуточные выставки гравюр Дюрера и древнегреческих амфор, рассказал во вторник ТАСС директор ГИМ Алексей Левыкин.

"В феврале завершит работу выставка "Романовы", как промежуточный проект мы представим небольшую, но очень ценную выставку гравюр Дюрера и экспонатов, которые относятся к той эпохе, когда этот гений творил. Затем сразу - большой проект, это наша коллекция Фаберже, потом опять пройдет [промежуточный] проект - выставка, которая представит нашу коллекцию, это античные амфоры древнегреческие. И в конце года мы сделаем проект "Купеческие портреты", это уже большой проект", - сказал Левыкин.

Он пояснил, что промежуточные выставочные проекты необходимы для того, чтобы не останавливалась деятельность филиала на время монтажа больших экспозиций. В них представят в том числе экспонаты, которые ранее не участвовали в выставках. "Да, конечно, как всегда в наших выставках будут экспонаты, которые не выставлялись, но и будут те, которые мы уже использовали", - отметил Левыкин.

В пресс-службе филиала ГИМ уточнили, что выставка "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV-XVI веков из собрания Исторического музея" будет проходить с 1 марта, с 12 апреля откроется выставка "Фаберже и придворные ювелиры". С 25 октября можно будет посетить экспозицию "Античные вазы", а с 8 ноября - "Купеческий портрет XVIII - начала ХХ века из собрания Исторического музея". По словам Левыкина, школьники и студенты смогут посетить эти выставки в рамках проекта "Пушкинская карта", в котором филиал ГИМ в Туле участвует с сентября 2020 года. "Да, [проект] "Пушкинская карта" должен охватывать все мероприятия, которые проходят в рамках нашего тульского филиала", - добавил он.

Юбилей ГИМ будет отмечать в 2022 году. В честь этого запланировано множество мероприятий, часть из которых уже реализуется. План мероприятий включает обширную выставочную программу коллекций учреждения и крупнейших музеев России и мира, которые привезут в Государственный исторический музей свои выставки-поздравления.

Филиал ГИМ в музейном квартале Тулы создали в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, открыт 27 сентября 2020 года. На базе филиала организовали несколько просветительских и образовательных программ, в том числе курсы по обществознанию, отечественной истории для школьников.