Власти Владимирской области и ГИТИС проведут совместные мероприятия в 2022 году

ВЛАДИМИР, 21 декабря. Администрация Владимирской области и руководство Российской академии театрального искусства - ГИТИС подписали соглашение о сотрудничестве, реализации совместных проектов, стажировок и творческих лабораторий. Подписи под документом поставили врио губернатора Александр Авдеев и ректор вуза Григорий Заславский, передает корреспондент ТАСС.

"Для нас очень интересно, чтобы выпускники ГИТИСа оставались работать не только в столичных театрах и снимались в фильмах в Москве, а чтобы все-таки кто-то из них приезжал, пробовал силы и искал лидерства и побед в театрах Владимира, Калуги, Рязанской области и других регионов", - сообщил журналистам Григорий Заславский.

План мероприятий в рамках соглашения на 2022 год предполагает проведение предварительных прослушиваний во Владимире для поступления в ведущий театральный вуз страны, показы дипломных спектаклей студентов ГИТИСа на малой сцене Владимирского академического театра драмы, проведение мастер-классов. В сентябре в Суздале планируется провести творческую лабораторию с открытыми лекциями по истории театра, чистками пьес, публичными показами. Кроме того, команды выпускников и студентов вуза будут ставить спектакли на основных театральных площадках региона.

Подписание соглашения состоялось в рамках заседания совета по культуре и искусству при губернаторе Владимирской области, в ходе которого были подведены основные итоги работы отрасли в 2020-2021 годы.

"Среди основных достижений отрасли за этот период - ремонт 77 учреждений культуры, увеличение федеральной поддержки проектов в регионе, начало работы по созданию школы креативных индустрий, реновации муниципальных музеев, обновление муниципальных библиотек", - сообщила ТАСС директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. Кроме того, несмотря на пандемию, региону удалось почти в целости сохранить насыщенный событийный календарь, провести международные фестивали "Музыкальная экспедиция", "Alma mater: "Новые имена", межрегиональные фестивали театров кукол, музыкальный Танеевский фестиваль, Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале и другие мероприятия.