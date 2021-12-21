Объявлены лауреаты премии "Легенды Тавриды"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Торжественное вручение премии "Легенды Тавриды" состоялось во вторник в Москве на Новой сцене Вахтанговского театра. Лауреатами стали телеведущий Александр Масляков, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, специальный приз посмертно присужден режиссеру Владимиру Меньшову.

"Когда премия "Легенда Тавриды", которая уникальна тем, что молодые мастера культуры и искусства высказывают свое уважение и дань признания мэтрам, своим наставникам и учителям, проходит на таких легендарных театральных площадках, как Театр имени Вахтангова или Театр Олега Табакова (где прошла первая церемония вручения - прим. ТАСС), в этом есть то самое бережное сохранение традиций", - сказал на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Благодарность молодых

Ольгу Свиблову резиденты "Тавриды" отблагодарили за мастерскую современного искусства на форумах 2016 и 2017 года. Тогда она предложила слушателям ответить, зачем они занимаются искусством. Мотивация, которую она помогла найти, позволила им стать активными участниками выставочных проектов и работать с ведущими художественными институциями страны. "Энергия тех, с кем я общалась на "Тавриде", дала мне гораздо больше, чем я отдала", - скромно заметила искусствовед.

Александр Масляков и его команда работают с молодыми творцами "Тавриды", проводят кастинги среди команд. Телеведущий принял награду из рук знаменитых участников КВН Елены Борщевой, Вадима Галыгина и Сангаджи Тарбаева. "Мне повезло в моей долгой творческой жизни, что 90% передач, к которым я имел отношение, были программами с молодежью, - подчеркнул Масляков. - Здорово, что множатся для молодых возможности себя реализовать - та же "Таврида", тот же строящийся Институт креативных индустрий".

За вклад в развитие молодых музыкантов отмечен Игорь Матвиенко. "На самом деле, это очень неожиданно, потому что "Легенды Тавриды" - это очень уважаемые люди. Например Никита Сергеевич Михалков, - прокомментировал Матвиенко. - "Таврида" для меня стала открытием последних лет. Это новое движение, новое дыхание. Это уникальный проект".

Владимир Меньшов одним из первых поддержал "Тавриду" на стадии ее зарождения и не раз становился экспертом образовательных программ. Ученики Владимира Валентиновича, в их числе и актер Дмитрий Харатьян, передали приз его дочери, актрисе Юлии Меньшовой.

"Это оказалось огромным испытанием - принять эту премию за папу, - сказала она. - Фильм "Москва слезам не верит" снимался вопреки традициям, которые были тогда модны, "Любовь и голуби" тем более. И до сих пор они бьют все рекорды популярности, потому что у папы была смелость доверять себе. Я хочу пожелать всем молодым людям, всем участникам "Тавриды" верить в себя".

В память о режиссере зал аплодировал стоя.

О премии

Особенность премии "Легенды Тавриды" заключается в том, что лауреатов выбирают молодые творцы, участники проектов "Тавриды. АРТ". В 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет, композитор Игорь Крутой, кинорежиссер Никита Михалков. Актер и режиссер Олег Табаков был удостоен премии посмертно.

Церемония награждения лауреатов состоялась в рамках недели "Тавриды. АРТ" в Москве.

"Таврида. АРТ" - экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор - АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида. АРТ" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.