Почти 100 учреждений Нижегородской области подключились к программе "Пушкинская карта"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Более 38 тыс. билетов продали в Нижегородской области по программе "Пушкинская карта", к проекту присоединились почти 100 учреждений, сообщает во вторник пресс-служба Минкультуры России со ссылкой на главу министерства Ольгу Любимову, которая находится в рабочей поездке в регион.

20 декабря Ольга Любимова с губернатором Глебом Никитиным посетила Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник Пушкина "Болдино" в связи с подготовкой к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.

"Глава Минкультуры России отметила, что Нижегородская область стала активным участником программы "Пушкинская карта". На текущий момент по ней реализовано более 38 тыс. билетов, а по этому показателю регион занял 14 место среди всех субъектов Российской Федерации. Количество подключенных к программе нижегородских учреждений приближается к 100. Среди активных участников - музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино", - сказано в сообщении пресс-службы.

Любимова отметила, что музей-заповедник "Болдино" является одной из жемчужин Ассоциация пушкинских музеев. Эта усадьба, по ее словам, знакома многим еще со школы, как место, где Пушкин написал множество своих знаменитых произведений. "Очень важно вместе с нашими коллегами из региона проработать, чтобы здесь появлялось все больше интересных просветительских проектов и экскурсионных программ, чтобы сюда приезжали семьями или школьники", - цитирует пресс-служба Любимову.

Глеб Никитин сообщил, что особое внимание при подготовке юбилейных мероприятий будет уделяться обновлению и реставрации музейных объектов, модернизации инженерной инфраструктуры, повышению транспортной доступности Большеболдинского района. По его словам, во вторник на заседании Законодательного собрания региона поддержали предложения областного правительства по выделению средств на разработку проектно-сметной документации по целому ряду объектов в Большом Болдино. "Были поддержаны и предложения по реконструкции дома культуры 1937 года постройки. Необходимо обеспечить готовность инфраструктуры не только к юбилею, но и к запуску трассы М-12, чтобы поездки сюда стали как можно более комфортными", - приводит слова Никитина пресс-служба.

Среди основных направлений, реализуемых Минкультуры России в преддверии памятной даты, - реставрация и реэкспозиция мемориальных пушкинских музеев, число которых вошел также и музей-заповедник "Болдино". К 2024 году здесь запланирован ремонт и переоснащение усадьбы и других объектов комплекса, обновление постоянной экспозиции музея. В планах также создание музейно-туристского центра на базе дома культуры, проведение благоустройства парковых и прогулочных зон, организация детской зоны отдыха.